Filmlerden, kitaplardan ve oyunlardan alınan memlerin yardımıyla dil öğrenmenin en eğlenceli yolunu deneyin. EWA, sınıfının en iyisi öğrenme yöntemlerini en sevdiğiniz film karakterleri ve en sevdiğiniz kitaplarla birleştirir.

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