WebCatalog
Kognity

Kognity

app.kognity.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Kognity ile olabileceğiniz en iyi öğretmen olun. Kognity, son derece yüksek bir öğretme ve öğrenme deneyimi yaratmak için teknolojinin ve pedagojinin gücünü birleştiren ödüllü bir dijital platformdur.

Web Sitesi: kognity.com

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