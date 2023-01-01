Discovery Education
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Discovery Education çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: discoveryeducation.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Discovery Education ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Panorama Education
BlueSky Education
blueskyeducation.co.uk
Frontline Education
frontlineeducation.com
Harvard Business Publishing Education
hbsp.harvard.edu
Alludo
alludolearning.com
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
Rosetta Stone
Hoffman Academy
hoffmanacademy.com
HiMama Academy
academy.himama.com
Kognity
kognity.com
Education Galaxy
educationgalaxy.com
Osmosis
osmosis.org