Frontline Education

İşe alma, işe alma, zaman takibi, devamsızlık yönetimi, mesleki gelişim, özel eğitim ve müdahaleler için okul yönetimi yazılımı.

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