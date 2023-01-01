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Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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İşe alma, işe alma, zaman takibi, devamsızlık yönetimi, mesleki gelişim, özel eğitim ve müdahaleler için okul yönetimi yazılımı.

Web Sitesi: frontlineeducation.com

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