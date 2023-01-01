RecruitBPM, işe alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işe alım ajanslarına yönelik özelleştirilmiş bir işe alım yönetimi yazılımıdır.

Web Sitesi: recruitbpm.com

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