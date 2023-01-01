WebCatalog
RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RecruitBPM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

RecruitBPM, işe alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işe alım ajanslarına yönelik özelleştirilmiş bir işe alım yönetimi yazılımıdır.

Web Sitesi: recruitbpm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RecruitBPM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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