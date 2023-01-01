Candydate, küçük işletmeler için işe alım sürecini basitleştirerek şeker kadar tatlı hale getiren, AI destekli bir video işe alım platformudur.

Web Sitesi: candydate.app

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