WebCatalog
skeeled

skeeled

app.skeeled.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde skeeled çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Doğru kişileri işe almayı kolaylaştıran hepsi bir arada işe alım yazılımı. İşe alım sürecinin her adımında size yardımcı olacak ileri teknoloji ve İK uzmanlığının mükemmel birleşimi.

Web Sitesi: skeeled.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, skeeled ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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