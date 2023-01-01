Doğru kişileri işe almayı kolaylaştıran hepsi bir arada işe alım yazılımı. İşe alım sürecinin her adımında size yardımcı olacak ileri teknoloji ve İK uzmanlığının mükemmel birleşimi.

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