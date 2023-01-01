Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım), istihdam web sitesi entegrasyonu, e-posta ve takvim senkronizasyonu içerir. Ağustos 2015'teki halka açılışından sonraki 4 ay içinde Recruitee, dünya çapında 1000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyi (KOBİ) ve işe alım acentesini cezbetti.

Web Sitesi: recruitee.com

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