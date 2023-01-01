ZenTao, EasyCorp tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir proje yönetimi yazılımıdır. Ana özellikleri ürün yönetimi, proje yönetimi, test yönetimi, belge yönetimi, hata takibi, CI yönetimi vb.'dir. Yazılım geliştirmenin temel sürecini kapsayan profesyonel bir Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimidir (ALM).

Web Sitesi: zentao.pm

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