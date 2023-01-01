WebCatalog
ZenTao

ZenTao

zentao.pm

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZenTao çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ZenTao, EasyCorp tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir proje yönetimi yazılımıdır. Ana özellikleri ürün yönetimi, proje yönetimi, test yönetimi, belge yönetimi, hata takibi, CI yönetimi vb.'dir. Yazılım geliştirmenin temel sürecini kapsayan profesyonel bir Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimidir (ALM).

Web Sitesi: zentao.pm

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZenTao ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GitLab

GitLab

gitlab.com

Jira

Jira

atlassian.com

iceScrum

iceScrum

icescrum.com

ProjeQtOr

ProjeQtOr

projeqtor.org

Axosoft

Axosoft

axosoft.com

OpenProject

OpenProject

openproject.org

Plane

Plane

app.plane.so

WhiteSource

WhiteSource

saas.whitesourcesoftware.com

AppGallery Connect

AppGallery Connect

developer.huawei.com

Frontline Education

Frontline Education

app.frontlineeducation.com

BuildBuddy

BuildBuddy

app.buildbuddy.io

GitHub

GitHub

github.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası