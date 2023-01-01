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GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluşturulmuştur. Zaporozhets ve Valery Sizov. Kod orijinal olarak Ruby'de yazılmıştı, bazı kısımları daha sonra Go'da yeniden yazıldı; başlangıçta yazılım geliştirme konusunda bir ekiple işbirliği yapmak için bir kaynak kodu yönetimi çözümü olarak kullanıldı. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve ardından tüm DevOps yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme dönüştü. Mevcut teknoloji yığını Go, Ruby on Rails ve Vue.js'yi içermektedir. Temel işlevlerin açık kaynak (MIT) lisansı altında yayınlandığı, ek işlevlerin ise özel bir lisans altında olduğu açık çekirdekli bir geliştirme modelini izler.

Web Sitesi: gitlab.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GitLab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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