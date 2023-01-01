BlueSky Education

Personelinizi BlueSky'nin okul ve öğretmen performans yönetimi çözümleriyle güçlendirin Kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ödüllü okul ve öğretmen performans yönetimi çözümlerimizle öğretmen değerlendirmesini, performans incelemelerini, mesleki gelişimi ve okul kalite güvencesini kolaylaştırın

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