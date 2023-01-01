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BlueSky Education

BlueSky Education

blueskyeducation.co.uk

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Personelinizi BlueSky'nin okul ve öğretmen performans yönetimi çözümleriyle güçlendirin Kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ödüllü okul ve öğretmen performans yönetimi çözümlerimizle öğretmen değerlendirmesini, performans incelemelerini, mesleki gelişimi ve okul kalite güvencesini kolaylaştırın

Web Sitesi: blueskyeducation.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, BlueSky Education ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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