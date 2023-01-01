CodaKid, 6 ila 18 yaş arası çocuklara çevrimiçi kodlama dersleri sunmaktadır. Ödüllü kurslarımız arasında Python programlama, Roblox Oyun Geliştirme, Minecraft Modding, Web Geliştirme, Uygulama Geliştirme ve Scratch 3.0 yer almaktadır.

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