WebCatalog
CodaKid

CodaKid

my.codakid.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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CodaKid, 6 ila 18 yaş arası çocuklara çevrimiçi kodlama dersleri sunmaktadır. Ödüllü kurslarımız arasında Python programlama, Roblox Oyun Geliştirme, Minecraft Modding, Web Geliştirme, Uygulama Geliştirme ve Scratch 3.0 yer almaktadır.

Web Sitesi: codakid.com

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