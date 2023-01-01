Sadece altyazılı TV şovlarını izleyerek yeni bir dil öğrenin. Öğrendiğiniz dilde yüzlerce harika yabancı TV programına anında erişin.

Web Sitesi: lingopie.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lingopie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.