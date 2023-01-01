Dil bilgi kartı uygulaması. Videolardan, filmlerden veya makalelerden öğrenmenin tadını çıkarın. Bilgi kartlarını kullanarak bir dil öğrenin. Hedef dilinizdeki videoları izleyerek öğrenin.

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