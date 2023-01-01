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Knowt

Knowt

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Web Sitesi: knowt.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Knowt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En iyi ücretsiz hepsi bir arada AI çalışma uygulaması. Knowt, notlarınızdan, ders videolarınızdan ve slaytlarınızdan sorunsuz bir şekilde bilgi kartları oluşturmak ve problemlerin alıştırmasını yapmak için yapay zekayı kullanır.

Web Sitesi: knowt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Knowt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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