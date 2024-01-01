StudyFetch
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Web Sitesi: studyfetch.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde StudyFetch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
StudyFetch, hepsi bir arada çalışma kılavuzları, bilgi kartları, notlar ve daha fazlasını oluşturmak için kurs materyallerini kullanan yapay zeka destekli bir platformdur. Öğrencilerin daha verimli çalışmalarına, düzenli kalmalarına ve materyallerini daha iyi kavramsal anlamalarına ve ezberlemelerine yardımcı olur.
Web Sitesi: studyfetch.com
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