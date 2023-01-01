VMEdu, profesyonel eğitim ve sertifikasyon sektöründe liderdir ve 1100'den fazla eğitim sağlayıcısından oluşan küresel ağı aracılığıyla, 150'den fazla ülkede 3500'den fazla şirketten 500.000'den fazla öğrencinin eğitimini %98,7'lik bir başarı oranıyla kolaylaştırmıştır. VMEdu'nun platform kursları sayesinde eğitim sağlayıcılar, VMEdu'nun çevrimiçi ve sınıf ders materyallerini kullanarak yüksek kaliteli eğitim yürütebilir ve öğrencileri VMEdu planlanmış derslerine sorunsuz bir şekilde kaydedebilir. Öğrenciler ve çalışanlar ayrıca tek bir portaldan çevrimiçi kurslara, video derslere, podcast'lere, simüle edilmiş uygulama testlerine ve çok daha fazlasına katılabilirler. VMEdu, ders materyali geliştirme, video ders oluşturma, podcast geliştirme, simüle edilmiş uygulama testleri ve daha fazlasıyla ilgili tüm endişeleri ortadan kaldırır. VMEdu, profesyonel eğitim organizasyonlarının yanı sıra sunduğu platformlarla kurumların çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarına da yardımcı oluyor. VMEdu, dünyanın dört bir yanından içerik uzmanlarını bir araya getirerek bir pazar yeri görevi görüyor ve en kaliteli çevrimiçi ve sınıf kurslarını oluşturmak için en son teknolojiye sahip içerik oluşturma uzmanlığını kullanıyor. Bu kalite, 1100'den fazla eğitim ortağından oluşan küresel ağ aracılığıyla dünya çapındaki öğrencilere sağlanmaktadır. Her VMEdu kursu, öğrenciler için çok yönlü ve pratik bir öğrenme deneyimi sağlayan videolar, podcast'ler, simüle edilmiş testler ve mobil uygulamalar gibi birden fazla formatta sunulan tutarlı, yüksek kaliteli içerik güvencesiyle birlikte gelir.

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