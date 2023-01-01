WebCatalog
Clover Learning

Clover Learning

cloverlearning.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Clover Learning çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Tanısal Görüntüleme Eğitimi, Sınav Hazırlığı ve Sürekli Eğitime Yeni Bir Yaklaşım Yenilikçi ve olağanüstü video tabanlı kurslar ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve sunulması yoluyla yeni nesil sağlık öğrencileri ve profesyonellerinin başarısını destekliyoruz.

Web Sitesi: cloverlearning.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Clover Learning ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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