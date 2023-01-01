Clover Learning
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Clover Learning çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: cloverlearning.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Clover Learning ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Med-Challenger
challengercme.com
Great Learning
mygreatlearning.com
Aktiv Learning
aktiv.com
Plaito
plaito.ai
BizoticLearn
bizoticlearn.com
VMEdu
vmedu.com
HiMama Academy
academy.himama.com
WorkGenius
workgenius.com
Progress Learning
progresslearning.com
Magnet Brains
magnetbrains.com
360 medics
360medics.com
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com