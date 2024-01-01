ALLEN Digital'de, önde gelen teknoloji firmalarının üst düzey teknoloji yeteneklerinden yararlanarak, eğitime teknoloji odaklı bir yaklaşıma öncülük ediyoruz. Teknolojiye öncelik veren markalar oluşturmak ve ölçeklendirmekle tanınan tanınmış bir risk sermayesi şirketi olan Bodhi Tree Systems ile yaptığımız stratejik işbirliği sayesinde, önce teknoloji yaklaşımıyla eğitimde devrim yaratıyoruz. Mevcut eğitim ortamındaki iki kritik zorluğu ele alıyoruz: bütünsel öğrenmeye daha fazla vurgu yapılması ve herkese uyan tek boyutlu bir yaklaşımın benimsenmesi ihtiyacı. Öğrencilere ilgi çekici, uçtan uca bir öğrenme deneyimi sunmak amacıyla yenilikçi bir eğitim teknolojisi platformu geliştirmek için yapay zekadan yararlanıyoruz. Amacımız, bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayarak geleneksel sınıfların ötesine geçen kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak eğitimi dönüştürmek ve öğrenme sonuçlarında önemli iyileştirmeler sağlamaktır.

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