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myclassroom

myclassroom

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Web Sitesi: myclassroom.digital

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Öğrenmeyi daha önce hiç olmadığı şekilde dönüştürüyoruz. Akıllı teknoloji destekli sınıfların optimum karışımını, gerçek zamanlı performans takibini, anında şüphe çözümünü ve Hindistan'ın en iyi öğretmenlerine erişimi sunan karma sınıf programları.v

Web Sitesi: myclassroom.digital

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