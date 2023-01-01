WebCatalog
Pear Deck

Pear Deck

app.peardeck.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pear Deck çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Google Sınıflarınıza Her Öğrencinin Katılımını Sağlayın. Pear Deck, sınıfta aktif öğrenmeyi teşvik eden etkileşimli dersleri doğrudan Google Drive'ınızdan planlamanızı ve oluşturmanızı kolaylaştırır. Öğrenciler dersle etkileşime girdikçe, gerçek zamanlı veriler eğitmenlere, öğretimi anında uyarlamak için ihtiyaç duydukları geri bildirimi sağlar.

Web Sitesi: peardeck.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pear Deck ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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