Öğrenci başarısına giden açık yol. Classtime, sınıf içi öğretimi öğrencilerin anlama düzeyine ilişkin anında geri bildirimle tamamlayan, sınıflara yönelik bir çözümdür.

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