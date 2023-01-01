WebCatalog
i-Ready

i-Ready

curriculumassociates.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde i-Ready çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Öğrenmeyi kişiselleştirin. Büyümeyi Hızlandırın. i-Ready programları her öğrenciyi sınıf düzeyinde başarıya giden yolda destekler. Eyleme dönüştürülebilir, sezgisel verilere bağlanarak öğretmenler nereye odaklanacaklarını bilir ve öğrenciler daha yetenekli ve katılımcı hale gelir

Web Sitesi: curriculumassociates.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, i-Ready ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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