Öğrenmeyi kişiselleştirin. Büyümeyi Hızlandırın. i-Ready programları her öğrenciyi sınıf düzeyinde başarıya giden yolda destekler. Eyleme dönüştürülebilir, sezgisel verilere bağlanarak öğretmenler nereye odaklanacaklarını bilir ve öğrenciler daha yetenekli ve katılımcı hale gelir

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