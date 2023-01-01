WebCatalog
abeka

abeka

abeka.com

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Oturma odaları ve sınıflar için eğitim kaynakları. Kanıtlanmış bir sarmal öğrenme yaklaşımıyla Okul Öncesi-12. Sınıf için kapsamlı, İncil'e dayalı müfredat, ders kitapları, öğretim yardımcıları ve daha fazlası.

Web Sitesi: abeka.com

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