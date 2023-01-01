WebCatalog
Kiddom

Kiddom

kiddom.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kiddom, K-12 okul performansını artırıyor. Sınıfınızı daha verimli ve etkili kılmak için en yüksek kalitede müfredat, öğretim araçlarıyla birleştirilmiştir.

Web Sitesi: kiddom.co

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