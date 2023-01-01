WebCatalog
Hāpara

Hāpara

hapara.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hāpara çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

New York'taki K-12 okulları için sınıf yönetimi yazılımı. Yüz yüze veya uzaktan Hāpara harika öğrenmeye güç verir. Google Workspace'te öğretme ve öğrenme iş akışlarını sorunsuz bir şekilde organize etmenin en etkili ve verimli yolu.

Web Sitesi: hapara.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hāpara ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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