New York'taki K-12 okulları için sınıf yönetimi yazılımı. Yüz yüze veya uzaktan Hāpara harika öğrenmeye güç verir. Google Workspace'te öğretme ve öğrenme iş akışlarını sorunsuz bir şekilde organize etmenin en etkili ve verimli yolu.

Web Sitesi: hapara.com

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