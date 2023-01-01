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ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oylarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal olarak tam bir güven ve şeffaflıkla yürütmesi için en güvenli, etkili ve esnek yolu sağlar. ElectionBuddy 19 milyon seçmenle 132.000'den fazla seçim gerçekleştirdi.

Web Sitesi: electionbuddy.com

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