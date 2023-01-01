Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Classe365 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Classe365, okulları, kolejleri, üniversiteleri ve akademileri yönetmek için SIS, LMS ve CRM özelliklerine sahip modern bir öğrenci yönetimi yazılımıdır.

Web Sitesi: classe365.com

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