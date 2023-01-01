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Classe365

Classe365

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Web Sitesi: classe365.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Classe365 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Classe365, okulları, kolejleri, üniversiteleri ve akademileri yönetmek için SIS, LMS ve CRM özelliklerine sahip modern bir öğrenci yönetimi yazılımıdır.

Web Sitesi: classe365.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Classe365 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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