WebCatalog
Closegap

Closegap

closegap.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Closegap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Erken ve kriz müdahalesini, gerçek zamanlı desteği ve duygusal keşif için güvenli, dijital bir alanı birleştiren Closegap, K-12 okullarının öğrencilerinin duygusal sağlığını desteklemesini kolaylaştırır.

Web Sitesi: closegap.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Closegap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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