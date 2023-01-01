Erken ve kriz müdahalesini, gerçek zamanlı desteği ve duygusal keşif için güvenli, dijital bir alanı birleştiren Closegap, K-12 okullarının öğrencilerinin duygusal sağlığını desteklemesini kolaylaştırır.

Web Sitesi: closegap.org

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