Project Management Institute

Project Management Institute

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Web Sitesi: pmi.org

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We advance careers, improve organizational success and further mature the profession of project management through our globally recognized standards, certifications, resources, tools, academic research, publications, professional development courses and networking opportunities.
Kategoriler:
Business
Training & Development Companies

Web Sitesi: pmi.org

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Sama AI

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Jagir

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CNKI

CNKI

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Perlego

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