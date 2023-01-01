WebCatalog
Jagir

Jagir

jagir.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jagir çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Kariyer için Yapay Zeka Destekli Bağlantılar Kusursuz kariyerler için yapay zeka destekli bağlantılar. Size özel fırsatları keşfedin, en iyi adaylarla bağlantı kurun ve işe alımın geleceğini kucaklayın. Bugün bize katılın ve dönüştürücü başarı için yapay zekanın gücünü açığa çıkarın

Web Sitesi: jagir.co

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