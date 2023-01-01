WebCatalog
INE

INE

my.ine.com

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INE, uygulamalı laboratuvarlarla birinci sınıf eğitim sağlamaya odaklanan, çevrimiçi BT eğitimi ve sertifikalarının önde gelen sağlayıcısıdır. Ağ İletişimi, Siber Güvenlik ve Bulut konularına odaklanan 100'lerce kursumuz, bilginizi kanıtlamanız için sizi anında zorlamak üzere tasarlanmış 1000'lerce tarayıcı içi laboratuvar içerir. Siber Güvenlik ve Bulut alanındaki sertifikalarımız sektörde tanınmaktadır ve senaryoya dayalı, gerçek dünyadaki zorluklara dayanmaktadır.

Web Sitesi: ine.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, INE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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