WebCatalog
The Cyber Express

The Cyber Express

thecyberexpress.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Cyber Express çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Cyber ​​Express, bilgi güvenliği uzmanlarına siber tehditlerle mücadele etmek için ihtiyaç duydukları en son haberleri, güncellemeleri ve bilgileri sağlayan, internetin tüm paydaşlarına yönelik bir el kitabıdır.

Web Sitesi: thecyberexpress.com

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