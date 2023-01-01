WebCatalog
Hak5

Hak5

hak5.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hak5 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hak5 — kırmızı ekipler, pentester'lar, siber güvenlik öğrencileri ve BT profesyonelleri için sektör lideri hacker araçları ve ödüllü hack programları. WiFi Pineapple, USB Rubber Ducky ve daha fazlasının yaratıcıları. Kapsayıcı bir bilgi güvenliği topluluğunun evi. 2005 yılında kuruldu.

Web Sitesi: hak5.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hak5 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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