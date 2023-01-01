Hak5 — kırmızı ekipler, pentester'lar, siber güvenlik öğrencileri ve BT profesyonelleri için sektör lideri hacker araçları ve ödüllü hack programları. WiFi Pineapple, USB Rubber Ducky ve daha fazlasının yaratıcıları. Kapsayıcı bir bilgi güvenliği topluluğunun evi. 2005 yılında kuruldu.

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