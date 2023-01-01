WebCatalog
My NextDNS

My NextDNS

my.nextdns.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde My NextDNS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

NextDNS kurulumunu yönetin. Modern İnternet için yeni güvenlik duvarı. NextDNS sizi her türlü güvenlik tehdidinden korur, web siteleri ve uygulamalardaki reklamları ve izleyicileri engeller ve tüm cihazlarda ve tüm ağlarda çocuklar için güvenli ve denetlenen bir İnternet sağlar.

Web Sitesi: nextdns.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, My NextDNS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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