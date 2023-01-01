WebCatalog
Bitdefender Central

Bitdefender Central

central.bitdefender.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitdefender Central çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kendiniz ve aileniz için güvenliği yönetin. Bitdefender BOX 2'yi ve güvenli ağınıza bağlı tüm cihazları kurun ve yönetin. Çocuklarınızın çevrimiçi etkinlikleriyle ilgili güncel bilgilere sahip olun.

Web Sitesi: central.bitdefender.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitdefender Central ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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