WebCatalog
bantu Workspace

bantu Workspace

workspace.bantu.life

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde bantu Workspace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Etkinlikleri yönetmek ve topluluklarınızla etkileşime geçmek için merkezi bir platform. bantu Workspace gönüllülerinizi, üyelerinizi ve etkinlik katılımcılarınızı işe almanın, yönetmenin ve elde tutmanın en kolay yoludur. Kurulumu kolay. Kullanımı kolay.

Web Sitesi: workspace.bantu.life

Yasal Uyarı: WebCatalog, bantu Workspace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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