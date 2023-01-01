Etkinlikleri yönetmek ve topluluklarınızla etkileşime geçmek için merkezi bir platform. bantu Workspace gönüllülerinizi, üyelerinizi ve etkinlik katılımcılarınızı işe almanın, yönetmenin ve elde tutmanın en kolay yoludur. Kurulumu kolay. Kullanımı kolay.

Web Sitesi: workspace.bantu.life

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