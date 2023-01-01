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Feathr

Feathr

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Web Sitesi: feathr.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Feathr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Feathr is the Nonprofit Marketing Platform, purpose-built to help organizations unlock more impact and more revenue. With easy-to-use advertising, email, social media, and digital engagement tools, Feathr helps you increase awareness, boost online donations, promote events, recruit volunteers, and ultimately do more good. Flexible features and integrations let you manage campaigns across multiple channels and bring all of your data into one place.

Kategoriler:

Entertainment
Other Event Management Software

Web Sitesi: feathr.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Feathr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Guestboard

Guestboard

guestboard.co

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

SponsorPitch

SponsorPitch

sponsorpitch.com

Cvent

Cvent

cvent.com

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