Çevrimiçi incelemelerin işletmeler için önemli olmasının en büyük nedeni, sonuçta tüketicilere bir ürünü satın alma kararı vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri vererek ve sosyal kanıtı artırmak için FOMO oluşturarak satışları artırmalarıdır. Editify, işlerini Shopify, Wix ve WooCommerce'de yürüten ve dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen mağaza sahiplerinin sahip olması gereken bir uygulamadır. Müşterilerin güvenini artırmak, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak, sosyal kanıt oluşturmak ve daha fazla satış elde etmek için birden fazla toptancının orijinal yorumlarını kolayca toplayıp mağazanıza aktarmanıza yardımcı olur.

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