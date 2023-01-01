Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SmartTask, ekibinizin ilerlemesini yönetmek için en iyi çevrimiçi işbirliği aracıdır. Tüm iş operasyonlarını yönetebilecek kadar basit ama güçlü. Görevleri, projeleri, müşteri etkileşimlerini takip edin ve ekibin ilerlemesiyle bağlantıda kalın

Web Sitesi: smarttask.io

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