Ekibinizi hizalamanın daha iyi bir yolu. İşbirliği ve iletişimi bir araya getirin. Görevleri yönetin, ilerlemeyi takip edin ve odaklanmış konuşmaları tek bir yerden yapın.

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