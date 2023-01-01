WebCatalog
Trickle

Trickle

trickle.so

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Trickle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ekibinizi hizalamanın daha iyi bir yolu. İşbirliği ve iletişimi bir araya getirin. Görevleri yönetin, ilerlemeyi takip edin ve odaklanmış konuşmaları tek bir yerden yapın.

Web Sitesi: trickle.so

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