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Schoology

Schoology

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Web Sitesi: schoology.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Schoology çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Schoology, herkesi (öğrenciler, öğretmenler, koçlar, ebeveynler, yöneticiler) tek bir iletişim ve işbirliği platformuyla bir araya getirmenize olanak tanır.

Web Sitesi: schoology.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Schoology ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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