WebCatalog
e-me

e-me

auth.e-me.edu.gr

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde e-me çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik e-me Dijital Eğitim Platformu, okul topluluğunun tüm üyelerinin öğrenmesi, işbirliği yapması, iletişim kurması ve ağ oluşturması için güvenli, entegre bir dijital ortam uygular.

Web Sitesi: e-me.edu.gr

Yasal Uyarı: WebCatalog, e-me ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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