Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik e-me Dijital Eğitim Platformu, okul topluluğunun tüm üyelerinin öğrenmesi, işbirliği yapması, iletişim kurması ve ağ oluşturması için güvenli, entegre bir dijital ortam uygular.

Web Sitesi: e-me.edu.gr

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