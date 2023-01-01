Chitkara Üniversitesi, Yönetimin, Öğretmenlerin, Öğrencilerin, Velilerin ve Mezunların kolayca bağlantı kurmasına, iletişim kurmasına, bilgi paylaşmasına ve bilgiyi yönetmesine olanak tanıyan Chalkpad'in ERP çözümünü uyguladı. Chalkpad, akademik hedeflerine ulaşmada teknolojiyi kullanmanın yeni ve etkili yollarını belirlemek için fakültemiz, personelimiz ve Chitkara öğrencilerimizle aktif olarak çalışır. Öğretmeyi ve öğrenmeyi güçlendirmek için teknolojilerin yenilikçi ve yaratıcı kullanımını kolaylaştırır. Öğrencileri ilgilendiren kritik bilgiler, bu güçlü bilgi yönetimi çözümü sayesinde çok etkili hale getirilir. Chalkpad, e-posta güncellemeleri ve zaman çizelgesi bilgilerine, notlara/notlara, ücret ödeme ayrıntılarına, devam bilgilerine, Üniversiteden gelen önemli bildirimlere ve öğretim üyelerinin yorumlarına çevrimiçi erişim yoluyla ebeveynlerin kendi koğuşlarının ilerlemesinden haberdar olmalarına yardımcı olur. Chalkpad, Chitkara Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, ebeveynleri, yöneticileri, öğrencileri ve mezunları arasındaki işbirliğini ve iletişimi kolaylaştırır.

Web Sitesi: chitkara.edu.in

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