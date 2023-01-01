WebCatalog
DateMySchool

DateMySchool

datemyschool.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DateMySchool çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

DateMySchool, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik bir çevrimiçi tanışma platformudur. Bir üniversite e-posta adresi gerektirir ve yalnızca doğrulanmış öğrencilerin ve mezunların katılmasına izin verdiğini iddia eder. Kullanıcıların, üniversite e-posta adreslerine dayalı aynı güvenlik politikasına tabi olarak profillerine erişmelerini okullara, bölümlere, bireylere ve diğer gruplara göre filtrelemelerine olanak tanır.

Web Sitesi: datemyschool.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DateMySchool ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Have I Been Pwned?

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