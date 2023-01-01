DateMySchool, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik bir çevrimiçi tanışma platformudur. Bir üniversite e-posta adresi gerektirir ve yalnızca doğrulanmış öğrencilerin ve mezunların katılmasına izin verdiğini iddia eder. Kullanıcıların, üniversite e-posta adreslerine dayalı aynı güvenlik politikasına tabi olarak profillerine erişmelerini okullara, bölümlere, bireylere ve diğer gruplara göre filtrelemelerine olanak tanır.

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