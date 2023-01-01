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Fishbowl

Fishbowl

fishbowlapp.com

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Fishbowl, uzaktan çalışmanın yeni çağında profesyonellerin bağlantı kurmak ve konuşmak için gittiği yerdir. Binlerce Endüstri, Topluluk veya Şirket Toplantısı ("Gruplar") arasından seçim yapın ve sizinkine benzer rollerde ve sektörlerde çalışan diğer doğrulanmış profesyonellerle gerçek sohbetler yapın. Gerçek tavsiyeler almak, iş hikayelerini paylaşmak ve ağ kurmak için sizinle aynı geçmişe sahip başkalarıyla farklı kaselere veya profesyonel gruplara katılabilirsiniz. İş arkadaşlarınızın ve meslektaşlarınızın söylediklerini kaçırmayın.

Web Sitesi: fishbowlapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fishbowl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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