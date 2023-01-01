WebCatalog
Deskmy

Deskmy

dashboard.deskmy.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Deskmy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uzak mı yoksa ofis içi mi? Cevap: DeskMy. Yeni çalışma masanızla her yerden tanışın. DeskMy'inizi herhangi bir cihazdan açın ve görsel olarak tüm bilgilerinize sahip olun. Siz veya fiziksel olarak nerede olursanız olun, ekip arkadaşlarınız ve uygulamalar aynı yerde.

Web Sitesi: deskmy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deskmy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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