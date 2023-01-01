Uzak mı yoksa ofis içi mi? Cevap: DeskMy. Yeni çalışma masanızla her yerden tanışın. DeskMy'inizi herhangi bir cihazdan açın ve görsel olarak tüm bilgilerinize sahip olun. Siz veya fiziksel olarak nerede olursanız olun, ekip arkadaşlarınız ve uygulamalar aynı yerde.

Web Sitesi: deskmy.com

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