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Sococo

Sococo

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Web Sitesi: sococo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sococo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sococo, dağınık ekiplerin her gün yan yana birlikte çalışmaya geldiği çevrimiçi bir çalışma alanıdır. Ekip üyelerinin nerede olabileceği önemli değil. Koridorun sonunda, kampüsün karşısında veya dünyanın diğer ucunda; kuruluşunuzun çevrimiçi ofisinde çalışmak, aynı katta veya aynı odada olmaktan çok daha verimlidir.

Web Sitesi: sococo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sococo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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