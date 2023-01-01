WebCatalog
GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GrowthMentor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sizinkine benzer startuplar yetiştiren mentorlarla konuşun. Büyüme, pazarlama, ürün ve bunların arasında kalan her şey hakkında, sizi önemseyen startup mentorlarıyla bire bir görüşmeler yapın.

Web Sitesi: growthmentor.com

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