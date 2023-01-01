WebCatalog
OkCupid

OkCupid

okcupid.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OkCupid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

OkCupid, sizin için önemli olan konularda sizinle eşleşen tek flört uygulamasıdır. Aradığınız kişiyi bulmayı hak ediyorsunuz. Bugün onlarla tanışın!

Web Sitesi: okcupid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OkCupid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Match

Match

match.com

expatriates.com

expatriates.com

expatriates.com

Parship

Parship

parship.com

LoveHabibi

LoveHabibi

lovehabibi.com

ROMEO

ROMEO

romeo.com

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

Carrot2

Carrot2

search.carrot2.org

Yahoo Search

Yahoo Search

search.yahoo.com

Curated

Curated

curated.com

WayToHey

WayToHey

waytohey.com

Tastebuds

Tastebuds

tastebuds.fm

Google Search

Google Search

google.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası